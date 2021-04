Ladendiebe werden nach der Flucht ermittelt

Blankenburg - Am Mittwoch entwendeten mehrere Ladendiebe diverses Diebesgut im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro in einem Supermarkt in der Westerhäuser Straße. Unter dem Diebesgut befanden sich unter anderem drei Fernseher, ein Handstaubsauger, ein Luftreiniger sowie diverse Lebensmittel. Die Beamten konnten zwei der Tatverdächtigen, einen 18-Jährigen und einen 22-Jährigen, kurze Zeit später in Halberstadt in einem Pkw BMW stellen. Im Fahrzeug fanden die Beamten einen Großteil des Diebesgutes und stellten dieses sicher. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der beiden polizeilich einschlägig bekannten Männer in Halberstadt durchsucht, wobei die Beamten kein weiteres Diebesgut fanden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls ein. (mz)