Die L242 zwischen Ballenstedt und Rieder ist eine wichtige Verbindung in den Unterharz und ins Selketal. Doch tiefe Spurrinnen, ausgefahrene Randbereiche und verschlammte Abschnitte sorgen immer wieder für Kritik. Ist Besserung in Sicht?

Immer wieder Flickwerk auf der L242 im Harz - wann wird die Straße endlich saniert?

Die Landesstraße 242 zwischen Rieder und Ballenstedt ist stellenweise in sehr schlechtem Zustand. Wann sie saniert wird, ist noch unklar.

Ballenstedt/Rieder/MZ. - Die Landesstraße 242 ist viel befahren: Sie führt zu den Straßen in den Unterharz und ins Selketal, der Grauwacke-Steintagebau der Mitteldeutsche Baustoffe GmbH ist an sie angebunden. Zwischen Rieder und Ballenstedt ist die Straße durch Spurrinnen und ausgefahrene Randbereiche stellenweise in sehr schlechtem Zustand.