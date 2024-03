Wie sollen Häuser in Ballenstedt in Zukunft geheizt werden? Die Stadt muss dafür - wie alle Kommunen in Deutschland, so will es die Ampel-Regierung - einen Wärmeplan aufstellen. Aber sie wartet noch - aus diesem wichtigen Grund.

Wie wird künftig die Wärme in Ballenstedt erzeugt? Die Stadt muss dafür einen Plan aufstellen.

Ballenstedt/MZ. - Es geht um 100.000 Euro: Soll die Stadt Ballenstedt die kommunale Wärmeplanung, die so viel Geld kostet, in Auftrag geben oder nicht? Erst einmal nicht, sagt der Stadtrat. Und zwar so lange nicht, bis der Bescheid über die beantragten Fördergelder eingegangen ist.

„Ausdruck unserer Berliner Regierung, dass alles im Konjunktiv gehalten wird“

Die Stadt hatte für die Planung Fördergeld beantragt, das nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs zum Nachtragshaushalt des Bundes vakant war. Nun sei ein positiver Bescheid in Aussicht gestellt worden, sagte Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) und nannte dies einen „Ausdruck unserer Berliner Regierung, dass alles im Konjunktiv gehalten wird“.

Wir sind natürlich durch Ballenstedt gegangen, damit die Studenten einen regionalen Bezug haben. Prof. Clemens Westermann, Hochschule Anhalt

Begleitet wird die Stadt beim Vorhaben, das sie bis zum Sommer 2028 erledigt haben muss, von der Hochschule Anhalt in Dessau. Professor Clemens Westermann hatte angeboten, dafür ein studentisches Projekt zu organisieren. Im Wintersemester 2023/24 sei dies auch durchgeführt worden, sagt er auf Nachfrage der Redaktion. Es sei mit vier Projektarbeiten und deren Verteidigung abgeschlossen worden.

Ergebnisse der Projektarbeiten sollen jetzt der Stadt übergeben werden

Die Studenten hätten dargelegt, wie man bei der Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung vorgehen kann: Was ist überhaupt möglich, wie bekommt man die Akteure an einen Tisch, wie bekommt man verlässliche Daten, um eine Planung zu realisieren, welche Hemmnisse gibt es, was ist zu beachten? „Das stand im Fokus“, erklärt der Hochschulprofessor. „Wir sind natürlich durch Ballenstedt gegangen, damit die Studenten einen regionalen Bezug zur Stadt haben und das für sich besser verorten können.“

Das Ganze soll aufgearbeitet werden zu einer Lösung, die der Stadt und dem Stadtrat präsentiert werden soll. Dafür gebe es bereits Unterlagen, die der Stadt in den kommenden Wochen übergeben werden sollen. Die Hochschule selbst darf die kommunale Wärmeplanung nicht durchführen.