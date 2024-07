Beim Sommer-Open-Air auf dem Marktplatz in Quedlinburg sind Giovanni Zarrella und Band zu Gast. Was die Besucher erwartet.

Kurzurlaub in Bella Italia: Dieser Künstler kommt nach Quedlinburg

Quedlinburg/MZ. - Giovanni Zarrella und Band, die in diesem Jahr live auf der „Eine italienische Sommernacht Tour 2024“ zu erleben, sind kommen auch in den Harz - in die Welterbestadt Quedlinburg.