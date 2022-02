Kurs auf Hotel-Neubau am Bahnhof in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Die nächsten Schritte für einen Hotel-Neubau in der Nähe des Quedlinburger Bahnhofes laufen: „Wir werden im kommenden Bauausschuss am 31. März mit dem anschließenden Stadtrat im April den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan vorlegen“, kündigte Thomas Malnati, Fachbereichsleiter Bauen in der Stadtverwaltung, in der jüngsten Sitzung des Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschusses des Quedlinburger Stadtrates an.

