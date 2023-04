Laut Öffentlichkeitsfahndung soll eine Frau am 07. Januar 2023 insgesamt 126 Packungen Zahncreme in einer Harzer Drogeriefiliale entwendet haben.

Wernigerode/ DUR - Das Polizeirevier Harz veröffentlichte am Donnerstagnachmittag ein Video, in dem eine in Wernigerode gesuchte Ladendiebin zu erkennen ist. Laut Öffentlichkeitsfahndung soll die Frau am 07. Januar 2023 zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr insgesamt 126 Packungen Zahncreme in einer Drogeriefiliale in der Breiten Straße entwendet haben.

Die Frau versteckte das Diebesgut im Gesamtwert von circa 590 Euro in einem präparierten Kinderwagen und verließ die Filiale, ohne die Ware zu bezahlen, heißt es von der Harzer Polizei.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung konnte die Diebin ermittelt werden. Bei der Gesuchten handelt es sich um eine 20-jährige polizeilich bekannte Frau.