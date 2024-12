Ein Adventskranz, an dem die Lichter weniger statt mehr werden - es sind solche uralten Traditionen, die eine Halberstädterin zu bewahren hilft. Was sie mit der Weihnachtszeit noch alles verbindet.

Julia Wirth in ihrem Laden "Zaubergarten" in Halberstadts Altstadt.

Halberstadt. - Er lauert hinter der Haustür. In dem kleinen Flur des Fachwerkhauses, von dem der Ladeneingang abgeht, hat sich der Duft verfangen, der jeden Besucher beim Eintreten in den Zaubergarten umweht. Den will man haben. Julia Wirth muss lachen - diese Reaktion bekommt sie oft. Und nein, diesen Duft kann sie nicht mischen und mitgeben. „Der entsteht durch vieles, was ich hier habe.“