Die 16-jährige Coline Schott und der 17-jährige Bruno Arlt, Schüler des Gymnasiums in Quedlinburg, haben am härtesten Hindernislauf Deutschlands teilgenommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/Stecklenberg/ MZ. - „Dazu muss man irgendwie auch ein bisschen verrückt sein“, sagt Bruno Arlt. „Das war eine krasse Erfahrung für uns“, ergänzt Coline Schott. Die beiden, die in der elften Klasse des GutsMuths-Gymnasiums in Quedlinburg lernen, haben zu den rund 2.350 Startern gehört, die in diesem Jahr beim „Getting Tough The Race“ in Rudolstadt angetreten sind. Und – was fast 700 anderen nicht gelungen ist – auch das Ziel beim härtesten Hindernislauf Deutschlands erreicht haben.