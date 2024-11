Kostenlos ins Museum: Kommt Ehrenamtskarte in Quedlinburg?

Die Stadt Quedlinburg gewährt Kameraden der freiwilligen Feuerwehr unter anderem freien Eintritt in ihre Museen, zu denen auch das Klopstockhaus am Schlossberg gehört.

Quedlinburg/MZ. - Wird in der Stadt Quedlinburg eine Ehrenamtskarte eingeführt? Eine Karte, mit der ehrenamtlich Tätigen – unabhängig vom Bereich, in dem sie im Einsatz sind – Vergünstigungen in städtischen Einrichtungen gewährt werden?