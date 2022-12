Die Bundesvorgaben, um Energie zu sparen, werden auch in Quedlinburg umgesetzt. Die Verwaltung hat aber auch Straßenbeleuchtung oder Sportstätten im Blick.

Weihnachts- ersetzt Straßenbeleuchtung: So soll in der Stadt Energie gespart werden; zudem wurden die Beleuchtungszeiten angepasst.

Quedlinburg/MZ - Den Einsatz von LED zu prüfen, wird Pflicht. Nicht nur, wenn in Quedlinburg in Kernstadt wie Ortsteilen eine Straßenbeleuchtung neu gebaut wird. Sondern auch dann, wenn ein kaputtes Leuchtmittel ausgetauscht werden muss. Ob eine sparsame LED verwendet werden kann, soll ebenso bei der Innenbeleuchtung in städtischen Gebäuden geprüft werden. Das sieht der Energiesparplan vor, den die Stadtverwaltung aufgestellt hat.