Können am Galgenberg in Quedlinburg weitere Einfamilienhäuser gebaut werden?

Der Bebauungsplan für das Wohngebiet in Quedlinburg soll geändert, weitere Parzellen sollen ausgewiesen werden. Das wird im Stadtrat nicht nur befürwortet.

Wo jetzt vor den neu entstandenen Wohnhäusern am Galgenberg noch Freifläche ist, sollen mit der Änderung des Bebauungsplanes zehn weitere Bauplätze ausgewiesen werden.

Quedlinburg/MZ - Das Neubaugebiet am Galgenberg in Quedlinburg soll um weitere zehn Parzellen wachsen: Die Möglichkeit dafür soll eine Änderung des Bebauungsplanes schaffen. Ob das in die Wege geleitet werden kann, stand jetzt auf der Tagesordnung des Stadtrates.