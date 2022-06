Königstage in Quedlinburg sind eröffnet

Quedlinburg/MZ - „Zehn, neun, acht ...“, zählt Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) am Freitagnachmittag auf der Bühne gemeinsam mit den Gästen davor rückwärts. „Zwei, eins - und hoch!“ Jetzt steigen die insgesamt 500 blauen und weißen Luftballons in den Himmel. Die Königstage sind eröffnet. Sie sind das neue Quedlinburger Stadtfest und in diesem Jahr auch der Abschluss der Festzeit, der Feier der Ersterwähnung Quedlinburgs vor 1.100 Jahren. Dass dabei Luftballons in den Himmel steigen, ist eine Tradition, die vom bisherigen Gildefest ebenso übernommen worden ist wie der Bieranstich. Das, sagt Frank Ruch, solle auch beibehalten werden. Das gelte ebenso für den Anspruch, „ein Stadtfest, ermöglicht durch bürgerschaftliches Engagement, für alle Quedlinburger und für unsere Gäste“ zu gestalten. Dafür halte das lange Pfingstwochenende „viele tolle Aktionen“ bereit, so der Oberbürgermeister weiter.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<