Künftig gibt es in der Welterbestadt Quedlinburg im Harz wieder einen echten Stadtbus. Weshalb zwei Fahrzeuge jetzt auf dem Marktplatz waren und worauf sich Gäste freuen können.

Quedlinburg/MZ. - Gegen 12.15 Uhr rollen am Freitag, 2. August, zwei Busse der Harzer Verkehrsbetriebe, zwischen sich ein Feuerwehrfahrzeug, auf den Marktplatz in Quedlinburg und platzieren sich dort, von zahlreichen Interessierten erwartet, an einer eigens aufgebauten Haltestelle vor dem Rathaus.