Klopstock und Unesco-Welterbe in Quedlinburg: Wozu Feder und Fachwerk die Kleinsten einladen

Mit der Feder können sich die Kinder in die Zeit Klopstocks zurückversetzen und anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Unesco-Welterbe ihr eigenes Fachwerkhaus bauen.

Quedlinburg/MZ. - „Wir möchten gern dazu beitragen, schon bei den kleinen Quedlinburgern den Stolz auf und die Liebe zu ihrer Heimatstadt zu wecken und zu fördern“, sagt Doreen Walter, Geschäftsführerin der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH. Und so hat sich die QTM auch anlässlich zweier Jubiläen, die in diesem Jahr in Quedlinburg begangen werden, wieder etwas für die Kinder einfallen lassen.