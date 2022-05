Klippenlauf in Harzgerode findet wieder statt

Nach zwei lauffreien Jahren heißt es am 5. Juni Start frei. Auf fünf Strecken geht es dann durch den Unterharz.

Harzgerode/MZ - Sekunde für Sekunde zählt der Countdown auf der Internetseite runter. Er endet am 5. Juni, einem Tag, dem Thomas Hulsch und Michael Strube, die gesamte Helfercrew und nicht zuletzt die Läufer entgegenfiebern. Nach zwei pandemiebedingt lauffreien Jahren findet an jenem Sonntag nämlich endlich wieder eines der Lauf- und Sportevents in und um Harzgerode statt: der Harzgeröder Klippenlauf. Es ist der nunmehr 41., und aus Sicht der Organisatoren ist die Veranstaltung auch mehr als nur ein Lauf. „Das ist wie ein kleines Familienfest“, sagt Strube. Mit Hüpfburg und Tombola und Verpflegung.