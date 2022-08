Klimawandel: Schlosspark Ballenstedt wird zum Modellprojekt

Ballenstedt/MZ - „Der Schlosspark sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus“, sagt Wilfried Dette. Die langanhaltende Trockenheit hat dem Gartendenkmal durchaus zugesetzt, aber „die Bäume und der Rasen sind grün“, fügt der Ballenstedter Bauamtsleiter mit Blick auf die jüngsten Regenfälle hinzu. Was nicht bedeutet, dass dies reichen würde - seit Mitte Juli lässt die Stadt die mehrere Meter hohe Wasserfontäne im Drachenbecken der markanten Wasserachse nur noch an den Wochenenden zwischen 11 und 16 Uhr aufsteigen. Und in dem mit Fischen besetzten Glockenbecken habe schon Wasser nachgefüllt werden müssen, sagt Dette.

