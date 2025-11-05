weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nullenergie im Fachwerk?: Klimaneutral im Unesco-Welterbe: Was in Quedlinburg in einem internationalen Projekt erforscht wird

Klimaschutz trifft Weltkulturerbe: Quedlinburg ist Teil eines internationalen Projektes, das Wege zur klimaneutralen Energieversorgung im historischen Stadtkern aufzeigen will. Was dabei in der Welterbestadt erfolgt.

Von Petra Korn 05.11.2025, 10:00
Seinerzeit im Rahmen eines EU-Förderprogramms in der damaligen Studienstadt Quedlinburg entstanden: die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes Halberstädter Straße 45.
Seinerzeit im Rahmen eines EU-Förderprogramms in der damaligen Studienstadt Quedlinburg entstanden: die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes Halberstädter Straße 45. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Klimaneutrale Energiegewinnung im Welterbe – wie kann das funktionieren? Dazu läuft aktuell ein internationales Forschungsprojekt, an dem vier Unesco-Weltkulturerbestädte beteiligt sind – darunter auch Quedlinburg.