Klimaschutz trifft Weltkulturerbe: Quedlinburg ist Teil eines internationalen Projektes, das Wege zur klimaneutralen Energieversorgung im historischen Stadtkern aufzeigen will. Was dabei in der Welterbestadt erfolgt.

Klimaneutral im Unesco-Welterbe: Was in Quedlinburg in einem internationalen Projekt erforscht wird

Seinerzeit im Rahmen eines EU-Förderprogramms in der damaligen Studienstadt Quedlinburg entstanden: die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes Halberstädter Straße 45.

Quedlinburg/MZ. - Klimaneutrale Energiegewinnung im Welterbe – wie kann das funktionieren? Dazu läuft aktuell ein internationales Forschungsprojekt, an dem vier Unesco-Weltkulturerbestädte beteiligt sind – darunter auch Quedlinburg.