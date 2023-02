Eine Thalenser Touristenattraktion am Zugang zum Bodetal verschwindet. Warum es zum Verkauf kam und was mit den Geräten passieren soll.

Thale/MZ - Von Thale nach Arendsee in der Altmark sind es mit dem Auto rund 171 Kilometer. Und doch wird die beiden Orte bald etwas verbinden: Der Kletterwald im Bodetal. Denn der ist verkauft und soll bis Ende Februar in Thale ab- und in Teilen bis April in Arendsee wieder aufgebaut werden. Damit verschwindet die Attraktion, die vor fast 15 Jahren eröffnet wurde, aus dem Bodetal.