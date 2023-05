Alpakas, Pferde, Schafe: In der integrativen naturtherapeutischen Kindertagesstätte in Radisleben sind die Tiere in den Alltag der Mädchen und Jungen eingebunden. Was das bringt.

Kaum kommt Alena mit Ernie um die Ecke, bildet sich auch schon eine kleine Schlange. Wie anderswo auf Spielplätzen, an Rutschen und Schaukeln. Geduldig stehen die Mädchen und Jungen, die die Kindertagesstätte Domänenhof in Radisleben besuchen, an zum Ponyreiten. Ein Kind nach dem anderen hebt die junge Frau in den Sattel und führt Ernie eine Runde um den Reitplatz. „Das ist jetzt seine Rentneraufgabe“, sagt Susan Sperling über das Pferd, das früher im Turnier- und Fahrsport eingesetzt war und mittlerweile um die 30 Jahre alt sein dürfte – so genau weiß das keiner –, „wir haben es vor vielen Jahren vorm Schlachter gerettet.“