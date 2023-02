Falkenstein/Harz/MZ - Die Kirche kämpft gegen den Mitgliederschwund und das schwindende Bedürfnis der Menschen, Kirchen aufzusuchen, sagt Georg Schmidt. Aber, so hat der Falkensteiner Pfarrer in den vergangenen Monaten erfahren, im Gegensatz zur Institution Kirche haben die Gebäude selbst für viele Menschen durchaus noch eine Bedeutung: Die Kirche soll im Dorf bleiben. Einwohner in den Falkensteiner Ortsteilen haben gemeinsam mit dem Pfarrer nach Möglichkeiten gesucht, wie das zu schaffen ist. Denn die Kirchen können nur erhalten werden, „wenn sich eine größere Gruppe über die Kirchenmitglieder hinaus in den jeweiligen Orten dafür verantwortlich fühlt“, sagt Schmidt.