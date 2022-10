Kinderbetreuung in der Stadt Quedlinburg: Hortgebühren steigen ab Januar

Die Beiträge, die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in einem Hort in der Stadt Quedlinburg zahlen, steigen ab Januar.

Quedlinburg/MZ - Die Beiträge, die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in einem Hort in der Stadt Quedlinburg tragen, steigen zum 1. Januar. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit 16 Ja- und 9 Neinstimmen bei 6 Enthaltungen beschlossen und folgte damit mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung. Ab Beginn des neuen Jahres sind somit für den Früh- und Späthort – also vor und nach dem Unterricht - einschließlich Ferienbetreuung 80 statt bisher 61 Euro pro Monat zu zahlen, für den Späthort einschließlich Ferienbetreuung steigt der Beitrag von aktuell 46 auf 65 Euro, für den Frühhort ohne Ferienbetreuung von 15 auf 30 Euro pro Monat. Die Ferienbetreuung – so es dafür Kapazität gibt – wird 24 Euro pro Woche kosten.