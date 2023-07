Straßenreinigung in Thale: So verändern sich Gebühren für Einwohner

Thale/MZ - Auf die Straßenreinigung warten Thalenser vergeblich – seit gut zwei Monaten. Der Grund: Die Kehrmaschine der Stadt ist defekt, ihre Reparatur zieht sich ungeahnt in die Länge. Zunächst habe die Lkw-Werkstatt des Herstellers in Hamburg auf ein Ersatzteil aus Großbritannien warten müssen, berichtete Stefan Oberacker in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Wie der Bau- und Ordnungsamtsleiter nun auf MZ-Anfrage ergänzte, verzögere ein fehlendes Werkzeug die Rückkehr der Maschine in den Harz weiter.