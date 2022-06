Kaum Andrang wegen Tankrabatt

Die Preise an den Tankstellen in Quedlinburg, Thale und Harzgerode purzeln. Der Kunden-Ansturm blieb jedoch aus, und es kam auch nicht zu Engpässen.

Der Vorher-Nachher-Vergleich an einer Total-Tankstelle in Quedlinburg: Am Dienstag kostete der Liter Super noch 2,13 Euro und Diesel 1,92 Euro.

Quedlinburg/MZ - Viele Autofahrer haben am 1. Juni gespannt auf die Preistafeln der Tankstellen geschaut. Seit Tagen waren zuvor die Spritpreise geklettert und haben so manchem die Vorfreude auf den Tankrabatt verdorben. Sowohl Benzin als auch Diesel haben sich im Vergleich zur vergangenen Woche um mehrere Cent verteuert. So kostete Super im Tagesdurchschnitt des Montags 2,13 Euro pro Liter. Diesel schlug mit 2,09 Euro an den Tankstellen in Quedlinburg, Thale und Harzgerode zu Buche.