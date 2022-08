Kasseler Borde für zwei Haltestellen in Gernrode

Die Stadt Quedlinburg gestaltet mit Hilfe von Fördergeld die Bushaltestellen am Ärztehaus barrierefrei um. Was geplant ist.

Sie sollen barrierefrei gestaltet werden: die beiden Haltestellen am Ärztehaus Gernrode. An der Haltestelle im Vordergrund soll zudem eine kleine Unterstellmöglichkeit entstehen.

Gernrode/MZ - Die Stadt Quedlinburg wird in der Stadt Gernrode Bushaltestellen sanieren: Wer etwa mit der Linie 242 der Harzer Verkehrsbetriebe ab dem Ärztehaus in Gernrode nach Quedlinburg oder in der Gegenrichtung nach Mägdesprung oder Harzgerode fahren möchte, wird künftig bequemer zusteigen können. „Wir werden hier das typische Bushaltestellen-Outfit herstellen mit dem Kasseler Bord, wo Niederflurbusse heranfahren und die Fahrgäste ebenerdig in den Bus einsteigen können“, erklärt Sibylle Zander, die als Sachgebietsleiterin bei der Stadtverwaltung Quedlinburg auch für den Bereich Hoch- und Tiefbau verantwortlich zeichnet.