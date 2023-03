Nach über 30 Jahren wird es in Falkenstein/Harz einen Wechsel an der Rathausspitze geben. Eine Frau und vier Männer haben sich ums Amt beworben. In Ermsleben haben sie sich den Wählerfragen gestellt.

Falkenstein/Harz/MZ - Die letzte Amtszeit von Klaus Wycisk (CDU), Bürgermeister der Stadt Falkenstein/Harz, neigt sich ihrem Ende entgegen. Fünf Kandidaten wollen seine Nachfolge antreten: Für das Amt kandidieren – in alphabetischer Reihenfolge – Holger Kitzmann (ptl.), Patrick Koch (AfD), Susan Lawrenz (CDU), René Pforte-Borges (ptl.) und Rico Röse (Freie Wähler). Die Wahl findet am 12. März statt. 4.457 Menschen aus der Einheitsgemeinde sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Am Donnerstag haben sich die Kandidaten im Feuerwehrgerätehaus in Ermsleben vorgestellt. Die Falkensteiner nutzten die Gelegenheit, ihnen auf den Zahn zu fühlen. Die Bewerber präsentierten sich rhetorisch unterschiedlich stark und antworteten zum Teil mehr oder weniger konkret. Hier eine Auswahl der Fragen: