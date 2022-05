Kaiserhof Quedlinburg: Was hinter Rüstung und Planen passiert

Komplett hinter Gerüst und Planen verschwunden: das denkmalgeschützte Gebäude des Kaiserhofs, in und an dem Sicherungsarbeiten erfolgen.

Quedlinburg/MZ - Die Aufschrift „Kaiser Heinrich Loge“ ist noch zu lesen, Reste der prächtigen Wandmalereien sind noch erkennbar. Wie der ehemaligen Logensaal oder der Theatersaal mit seiner schönen Stuckdecke - beide im ersten Obergeschoss des denkmalgeschützten Quedlinburger Kaiserhofes - später wieder mit Leben erfüllt werden, das ist noch offen. Ein Nutzungskonzept wird erarbeitet, sagt Kerstin Krykalla vom Hoch- und Tiefbauamt der Stadtverwaltung. Sie ist die Projektverantwortliche für Arbeiten, die in den vergangenen Monaten an und in dem Haus in der Pölle erfolgt sind. Und bei denen es um eine reine Sicherung des Bestandes ging und geht; aktuell wird gerade die straßenseitige Fassade von alten Farbschichten gereinigt, die viele Jahre aus unterschiedlichem Material aufgebracht worden sind.