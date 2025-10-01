Die Stadt Quedlinburg will das Engagement des Vereins zum Erhalt des Kaiserhofs weiterhin unterstützen. Sie plant ein nächstes Sanierungsprojekt für das historische Gebäudeensemble. Entstehen soll so ein Treffpunkt für alle Generationen – mitten in der Innenstadt.

Mit Städtebaufördergeld hat die Stadt Quedlinburg zuletzt das Dach und die Fassade des Kaiserhofs gesichert. Nun ist ein weiteres Projekt geplant.

Quedlinburg/MZ. - Die Stadt Quedlinburg wird den Verein zum Erhalt des Kaiserhofes auch weiterhin bei dessen Engagement unterstützen, das denkmalgeschützte Gebäudeensemble in der Pölle zu bewahren und wiederzubeleben. Dazu ist eine weitere Teilsanierung bereits fest eingeplant, kündigte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) an.