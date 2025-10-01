Besonderes Denkmalensemble im Welterbe Kaiserhof Quedlinburg: Stadt plant nächste Sanierungsphase mit Fördermitteln
Die Stadt Quedlinburg will das Engagement des Vereins zum Erhalt des Kaiserhofs weiterhin unterstützen. Sie plant ein nächstes Sanierungsprojekt für das historische Gebäudeensemble. Entstehen soll so ein Treffpunkt für alle Generationen – mitten in der Innenstadt.
Quedlinburg/MZ. - Die Stadt Quedlinburg wird den Verein zum Erhalt des Kaiserhofes auch weiterhin bei dessen Engagement unterstützen, das denkmalgeschützte Gebäudeensemble in der Pölle zu bewahren und wiederzubeleben. Dazu ist eine weitere Teilsanierung bereits fest eingeplant, kündigte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) an.