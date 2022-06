Kaiserfrühling: In Quedlinburg wird Geschichte lebendig

Verein blickt auf 30 Jahre zurück. Wie es begann und was die Gruppe zu ihrem und zu anderen Jubiläen in diesem Jahr plant.

Er blickt über 1.000 Jahre zurück und beschäftigt sich insbesondere mit dem 10. Jahrhundert in Quedlinburg, lässt den mit der Stadt eng verbundenen König Heinrich I. ebenso erlebbar werden wie Kaiser Otto I.: der Verein Kaiserfrühling. Die Stadt Quedlinburg kann in diesem Jahr auf ihre erste urkundliche Erwähnung vor 1.100 Jahren zurückblicken. Und auch der Verein feiert ein Jubiläum: Am Sonntag, 27. März, besteht er genau 30 Jahre.