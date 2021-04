Jugendliche bringen sich ins Spiel - wer macht mit?

Quedlinburg - „Politik interessiert mich, und ich wollte mich auch immer schon engagieren. Aber ich wusste nicht wie“, sagt Mia Weberling. Als sie von dem Jugendforum gehört habe, das über und mit Unterstützung durch die „Partnerschaft für Demokratie Quedlinburg“ ins Leben gerufen werden sollte, habe sie sich das angesehen.

„Ich habe gemerkt, das ist die beste Möglichkeit, sich zu engagieren, Interessen der Jugendlichen mit in die Politik der Großen einzubringen. Und es macht Spaß, und man lernt neue Leute kennen“, erklärt die 18-Jährige. Lea Kupfer und Bengt Wurm, beide 17 Jahre jung, sehen das genauso. Die drei Schüler des GutsMuths-Gymnasiums sind Sprecher des Jugendforums Quedlinburg, von dessen Mitgliedern in diese Funktion gewählt.

Jugendforum hat sich im Dezember auch im Stadtrat von Quedlinburg vorgestellt

Seit dem Herbst 2019 trifft sich das Jugendforum regelmäßig. Mal in Präsenz, aktuell wieder online - „Corona halt“, sagt Bengt Wurm. In kleinen Gruppen würden Projekte bearbeitet, diese und Ideen dann wieder in die ganze Gruppe hinein getragen. „Von den Projekten her sind wir ganz gut dabei“, erklärt Mia Weberling.

So habe sich das Jugendforum beispielsweise im Oktober vergangenen Jahres an einem Stand auf dem Marktplatz vorgestellt und im Dezember in der Sitzung des Quedlinburger Stadtrates. Auch an einem Podcast wurde gearbeitet: Für diesen wurden Politikern aus Stadtratsfraktionen die gleichen zwölf Fragen gestellt.

„Wir haben beispielsweise gefragt, welche drei persönlichen Leitsätze sie haben oder was sie Jugendlichen mit auf den Weg geben, wenn diese sich politisch engagieren möchten“, berichtet Bengt Wurm. Auch die Arbeit am Podcast musste coronabedingt erst einmal auf Eis gelegt werden.

Von den Bernburgern haben wir viele interessante Tipps bekommen Lea Kupfer, Jugendbeirat Quedlinburg

Mit Stadtwerke-Vertretern habe es ein Treffen gegeben zum Thema Ausbau der Lindenstraße, erklären die drei Sprecher. Und Austausch gebe es auch mit aktiven Jugendgruppen in anderen Orten, wie beispielsweise dem Jugendbeirat in Bernburg, mit dem sich die Quedlinburger ebenfalls online trafen. „Von den Bernburgern haben wir sehr viele interessante Tipps bekommen“, sagt Lea Kupfer.

Ein Jugendbeirat für Quedlinburg - das ist auch ein Ziel des Jugendforums. „Um größeren Einfluss zu haben“, erklärt Mia Weberling. Denn der Beirat soll Anliegen der Jugend der Stadt in den Stadtrat einbringen. Einige Ziele stehen da schon auf der Agenda des Jugendforums:

Mehr Begegnungsorte für die Jugend beispielsweise und auf hier schon Vorhandenes mehr aufmerksam machen; die Kultur fördern, listet Bengt Wurm auf. „Dass man auch gern da bleibt als junger Mensch“, fasst Lea Kupfer zusammen.

Unterstützt werden die aktuell zwölf Forum-Aktiven im Alter zwischen 12 und 19 Jahren, die am GutsMuths-Gymnasium oder der Bosse-Schule in Quedlinburg, der Freien Ganztagsschule Neinstedt oder der Freien Waldorfschule Harzvorland in Thale lernen bzw. bereits studieren, durch Gernot Golka und Valerian Herdam von der „Partnerschaft für Demokratie“, vom Kulturzentrum Reichenstraße und vom Studio Transit, mit dem beispielsweise gemeinsam ein Logo erarbeitet wurde und das bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. So ist das Jugendforum auf Instagram zu finden; hier stellen sich auch bereits aktive Mitglieder vor.

Noch mehr Jugendliche für eine Mitarbeit zu gewinnen, sehen die drei Sprecher auch als eine wichtige Aufgabe. „Wir hätten gern noch mehr Mitglieder, eine größere Gruppe, weil dann noch mehr Ideen kommen und Vielfalt“, sagt Bengt Wurm. Im Forum gebe es keine „politische Richtung“, es sei offen für alle Jugendlichen, die etwas bewegen wollten, betonen die drei. „Davon lebt ja ein solches Forum auch: von verschiedenen Meinungen“, betont Lea Kupfer. „Wir möchten die Jugend in Quedlinburg repräsentieren“, ergänzt Bengt Wurm.

Zu finden ist das Jugendforum Quedlinburg auf Instagram unter jugendforumqlb. Kontakt ist auch möglich über die Internetseite der „Partnerschaft für Demokakratie Quedlinburg“. (mz/pek)