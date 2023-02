Wohin können Kinder und Jugendliche nach dem Unterricht? In Reinstedt kämpft der Ortschaftsrat um einen Jugendklub. Was die Stadt dazu sagt.

Schule aus – und dann? Was hat Reinstedt für Jugendliche zu bieten

Jugendklubs in Falkenstein/Harz

In Reinstedt setzt sich der Ortschaftsrat für die Wiederbelebung des Jugendklubs im Ort ein.

Reinstedt/MZ - Was machen Kinder und Jugendliche, wenn sie aus der Schule kommen? Womit und wo verbringen sie ihre Freizeit? Sportvereine, Kinder- und Jugendfeuerwehr bieten Möglichkeiten, eine Alternative dazu wären Jugendklubs – die es flächendeckend aber nicht mehr gibt. In Reinstedt bemüht sich der Ortschaftsrat seit längerem, einen Ort für Kinder und Jugendliche zu schaffen, an dem sie ihre Freizeit verbringen können.