Gastronomie im Harz „Jan’s Jaststätte“ schließt – SG Dankerode sucht schnellstmöglich einen neuen Pächter
„Jan’s Jaststätte“ steht knapp sechseinhalb Jahre nach ihrer Eröffnung vor dem Aus. Der Verein, die SG Dankerode, sucht jetzt händeringend nach einem neuen Pächter. Was hinter der bevorstehenden Schließung steckt.
Aktualisiert: 26.02.2026, 16:15
Dankerode/MZ. - „Jan’s Jaststätte“ in Dankerode wird schließen. Wann genau, ist noch nicht raus, spätestens aber in drei Monaten. Die Sportgemeinschaft (SG) Dankerode, der Sportlergaststätte und Kegelbahn gehören, sucht bereits einen neuen Pächter. Und das so schnell wie möglich, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Bossert.