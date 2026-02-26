„Jan’s Jaststätte“ steht knapp sechseinhalb Jahre nach ihrer Eröffnung vor dem Aus. Der Verein, die SG Dankerode, sucht jetzt händeringend nach einem neuen Pächter. Was hinter der bevorstehenden Schließung steckt.

2019 wurde „Jan's Jaststätte“ eröffnet. Jetzt sucht die SG Dankerode einen neuen Pächter.

Dankerode/MZ. - „Jan’s Jaststätte“ in Dankerode wird schließen. Wann genau, ist noch nicht raus, spätestens aber in drei Monaten. Die Sportgemeinschaft (SG) Dankerode, der Sportlergaststätte und Kegelbahn gehören, sucht bereits einen neuen Pächter. Und das so schnell wie möglich, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Bossert.