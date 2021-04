Ist der angeklagte Afrikaner schuldunfähig?

Halberstadt/Magdeburg - Das erleben selbst gestandene Juristen nicht häufig: einen Angeklagten, der wie von Sinnen ist. Sechs Justizbedienstete, darunter vier mit Schutzkleidung, Helmen und Visieren, tragen ihn am Montag mehr, als dass sie ihn führen, in die Verhandlung am Landgericht Magdeburg. Ihm wurden Hand- und Fußfesseln angelegt, bekam einen Spuckschutz.

Der 28-Jährige brüllt, schlägt um sich und muss von den Beamten festgehalten werden. Seine Worte sind oft so unartikuliert, dass selbst der Dolmetscher sie nicht aus der westafrikanischen Sprache Mandinka übersetzen kann.

Der Lärmpegel im Gerichtssaal schwillt zunehmend an, sodass die Protokollantin kaum noch die Worte der Vorsitzenden Richterin Claudia Methling hören kann. Der Angeklagte schleudert Beleidigungen hin zu den Richterinnen, zum Staatsanwalt und dem Gutachter. Die Fesseln zu lösen - keine Chance, wenn die Sicherheit im Saal gewährleistet bleiben soll.

„Eine Kommunikation ist nicht möglich“, stellt die Vorsitzende Richterin fest. Damit vergebe der Westafrikaner sich die Möglichkeit zur Verteidigung und Zeugen zu hören. Immerhin sollten insgesamt 18 Personen vor der Strafkammer zu den Ereignissen befragt werden.

Unter Leitung von Claudia Methling muss entschieden werden, ob der Afrikaner aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist. Denn sollte das auf den Mann, der am Montag aus dem Maßregelvollzug vorgeführt wird, zutreffen, ihm aber die Taten nachgewiesen werden und er für die Allgemeinheit gefährlich sein, kommt seine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht.

Der Angeklagte kam an Händen und Füßen gefesselt aus dem Maßregelvollzug

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Juli 2020 einer Frau, die mit einem Kinderwagen in der Altstadt von Halberstadt spazieren ging, an das Gesäß gefasst, sexuelle Anspielungen und Todesdrohungen geäußert zu haben.

Bei diesem Vorfall fotografierte ein Zeuge zur Beweissicherung den Angeklagten. Zwei Tage später soll der Mann ebenjenen Zeugen zufällig in der Stadtmitte getroffen und ihn mit einer zerbrochenen Bierflasche angegriffen haben. Als die mittlerweile informierte Polizei eingetroffen war, soll der 28-Jährige zunächst eine drohende Haltung eingenommen haben und der Aufforderung, die Flasche fallen zu lassen, nicht gefolgt sein.

Er konnte dann überwältigt werden, heißt es in den Akten. In die sind unterdessen weitere 13 Ermittlungsverfahren aus der Region Potsdam eingegangen, wo der Angeklagte in ähnlicher Weise Frauen sexuell belästigt haben soll.

In der zunächst vor dem Amtsgericht Halberstadt verhandelten Strafsache haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig sein könnte. So hatte er sich dort ähnlich verhalten wie am Montag in Magdeburg, berichten Prozessbeteiligte.

Der Gutachter geht davon aus, dass der Angeklagte nicht versteht, was passiert

Die 5. Strafkammer des Landgerichtes Magdeburg steht dadurch vor einem juristischen Problem. Der Gutachter geht davon aus, dass der Angeklagte durch seine massive psychische Erkrankung nicht versteht, was passiert. Daraus ergibt sich laut Gericht die Frage, ob er trotz attestierter Erkrankung einer Verhandlung folgen kann. Sollte das so sein, könne er wegen seines ungebührlichen Benehmens von der weiteren Verhandlungsführung ausgeschlossen werden, sagt die Richterin.

Der Gutachter berichtet davon, dass der Angeklagte dauerhaft in einem Kriseninterventionsraum untergebracht sei. Er trete paranoid-aggressiv auf, lasse keine Erklärungen zu. Es böten sich selbst für seinen Verteidiger nicht einmal minimale Absprachemöglichkeiten. Auch wenn er das Essen empfange, spucke der Beschuldigte um sich und beleidige die Mitarbeiter des Maßregelvollzuges.

So unterbricht die Vorsitzende Richterin am Montagvormittag die Strafkammersitzung. Danach scheint klar: Der Westafrikaner ist verhandlungsunfähig und stellt „eine große Gefahr für die Allgemeinheit“ dar. Beschließt die Strafkammer nun, das strafrechtliche Verfahren einzustellen, muss ein neues Sicherungsverfahren eingeleitet werden, um die weitere Unterbringung im Maßregelvollzug zu erwirken. Darüber wird am Donnerstag bei der Fortführung des Prozesses befunden. (mz/uk)