Die neue interaktive Ausstellung im Schloss, die am Montag eröffnet wurde, macht die Besucher mit der Geschichte des Unterharzes vertraut.

Was es mit der Schatzkiste Anhalts auf sich hat? Im Kugeleum erfährt man es.

Harzgerode/MZ - Mit der Umsetzung waren die Fachwerkler aus Schwerin betraut, die schon in vielen Museen aktiv waren, etwa im Schifffahrtsmuseum in Rostock. Der Auftrag aus dem Harz sei etwas Besonderes gewesen, „das haben wir so noch nie gemacht“, sagt Susanne Kirstein, Innenarchitektin und Szenografin.