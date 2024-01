Die leuchtende Liebeserklärung an Quedlinburg ist gern für Fotos genutzt worden. Wie es zu der Installation gekommen ist, wer mitgebaut hat und was jetzt aus ihr wird.

Mitarbeiter der Stadtwerke Quedlinburg platzieren die Installation am Kaiserhof, wo am Abend der Neujahrsempfang stattgefunden hat.

Quedlinburg/MZ. - Zum Neujahrsempfang hat die vorerst letzte Gelegenheit bestanden, ein Foto oder Selfie von oder mit der leuchtenden Liebeserklärung an Quedlinburg zu machen: Mitarbeiter der Stadtwerke Quedlinburg platzierten die Installation, die in der Adventszeit auf dem Kornmarkt gestanden hatte, am Montagnachmittag vor dem Kaiserhof, wo am Abend der Neujahrsempfang stattfand.