An der Zufahrt zum Großparkplatz in Thale lässt die Schunk Sintermetalltechnik GmbH Stromkabel verlegen. Auch die Stadt ist hier involviert.

Thale/MZ - An der Zufahrt zum Großparkplatz am Eingang des Bodetals in Thale wird gebaut. Und das bereits seit Ende Januar. Hier baut allerdings nicht die Stadt, sondern eines der angrenzenden Unternehmen.