Wirtschaft im Harz Industrie, Medizin, Lebensmittel und Zuhause: Warum Vlies die Gesellschaft am Laufen hält

Vliesstoffe sind Multitalente. Was sie können, berichtet Claus Fochler von Smart Fibres Solutions in Thale. Das Unternehmen investiert in eine ganz neue Herstellungsmethode.