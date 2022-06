In Quedlinburg gibt es nun keine Kinderklinik mehr

Letzte Handgriffe in einem der eigens eingerichteten Zimmer: Die Kinderkrankenschwestern Heike und Heike bleiben in Quedlinburg und kümmern sich künftig um junge Patienten, die unfallchirurgisch versorgt werden müssen.

Quedlinburg/MZ - Am Dienstag ist sie offiziell den letzten Tag in Betrieb gewesen: die Kinderklinik in Quedlinburg. Ab sofort gibt es am Harzklinikum-Standort in der Welterbestadt keine Klinik für Kinder und Jugendmedizin mehr.