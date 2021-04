In Quedlinburg gibt es nun eine Kinderfeuerwehr

Quedlinburg - Nun gibt es sie auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Quedlinburg: eine Kinderfeuerwehr. Coronabedingt kann hier zwar noch nicht so gearbeitet werden, wie gewünscht - aber noch länger warten wollten die Quedlinburger nicht.

„Die Gründung einer Kinderfeuerwehr ist schon lange geplant“, erklärt Mike Possekel. Der Grund ist derselbe, aus dem auch andernorts Kinderfeuerwehren gegründet wurden und werden: In der Jugendfeuerwehr - die gibt es in Quedlinburg schon lange - können die Kinder erst im Alter ab zehn Jahre mitmachen, in Sport- oder anderen Vereinen aber schon sehr viel früher.

Deshalb sei es schwer, über Zehnjährige noch für etwas Neues zu interessieren, sagt Mike Possekel; der Stadtwehrleiter fungiert aktuell auch als Ortswehrleiter in Quedlinburg. „Bis dahin sind sie oft schon in einem Verein, und auch die Schule fordert mehr“, ergänzt Sebastian Petrusch, stellvertretender Stadt- und aktuell auch stellvertretender Ortswehrleiter.

In der Kinderfeuerwehr können Kinder ab sechs Jahre mitmachen und „spielerisch an die Materie Feuerwehr herangeführt werden“, sagt Mike Possekel. Offiziell gegründet worden ist die Feuerwehr schon zum 1. Januar. „Wir haben bewusst klein angefangen und sind dabei, die Strukturen aufzubauen“, so Possekel weiter.

So zählt die Kinderfeuerwehr aktuell neun Mitglieder, die sich auch untereinander kennen. Für die neue Abteilung konnten drei Kinderfeuerwehrwartinnen gewonnen werden: mit Nicole Schmidt und Lisa Adam zwei Erzieherinnen, die bei der Stadt Quedlinburg beschäftigt sind und in einer Kindertagesstätte bzw. einem Hort arbeiten, und mit Melanie Petrusch eine Feuerfrau, die im aktiven Einsatzdienst mitarbeitet und damit das Feuerwehr-Know-how mitbringt.

„Wir denken, dass wir damit gut aufgestellt sind“, sagt Sebastian Petrusch. Trotz des Lockdowns gab es schon einige Aktivitäten: Die Kinderfeuerwehrwartinnen haben zum Beispiel Briefe die jungen Mitglieder versandt, ihnen Ausmal- und Bastelmaterial rund um das Thema Feuerwehr geschickt. So solle versucht werden, die Begeisterung der Kinder wach zu halten, erklärt Petrusch.

Sobald das möglich ist, soll der erste Dienst der neuen Abteilung vollzogen werden. „Dann wird es auch eine Art offizieller Gründungsveranstaltung geben“, fügt er hinzu. Und natürlich soll dann ebenso in die Werbung gegangen werden, um weitere Jungen und Mädchen für eine Mitarbeit bei der Kinderfeuerwehr zu begeistern. (mz)