Quedlinburg/Blankenburg/MZ - Am 31. Januar 2023 betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 16.37 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Westerhäuser Straße in Blankenburg. Der Dieb steckte insgesamt 16 Packungen Zigaretten in seine Jacke und verließ das Geschäft, ohne für die Ware zu bezahlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 229 Euro.

Zigarettendiebstahl im Harz: Wer kennt diese Männer? (Fotos: Polizei)

Doch damit nicht genug: Nur 27 Minuten später beging der Mann eine ähnliche Tat in einem Lebensmittelmarkt in der Oeringerstraße in Quedlinburg. Er entwendete diverse Packungen Zigaretten im Gesamtwert von etwa 352 Euro und verschwand, ohne zu zahlen.

Auf den Überwachungskameras der Geschäfte sind Bilder des Tatverdächtigen festgehalten. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes und möglichen Hinweisen zu seinem Aufenthaltsort. Es besteht ein dringender Verdacht, dass er für diese Diebstähle verantwortlich ist.

Wer kennt den auf den Überwachungsbildern abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Die Polizei des Reviers Harz in Halberstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegen.