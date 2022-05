In einem Quedlinburger Altenheim erobern Roboter die Herzen der Bewohner

Im Awo-Familien- und Pflegezentrum „Am Kleers“ in Quedlinburg haben Bewohner und Pflegepersonal neue Technik getestet. Was dabei passiert ist.

Quedlinburg/MZ - Irgendwie kennt man so was ja nur aus dem Fernsehen: Menschlich anmutende Roboter zeigen, was sie können, und ihre Programmierer sind mit dem Ergebnis mehr oder weniger zufrieden. Jetzt sind solche Bilder mitten in Quedlinburg entstanden. Im Awo-Familien- und Pflegezentrum „Am Kleers“ haben Bewohner und Pflegepersonal eine Woche lang Zeit mit solchen speziell programmierten Robotern verbracht.