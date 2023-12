Im Untergrund des Münzenberges in Quedlinburg gibt es eine Höhlenanlage, die auch unter Denkmalschutz steht. Wird ihre Dimension einmal wieder erlebbar werden?

Imposante Zwergenlöcher: Was es im Untergrund des Münzenbergs Quedlinburg gibt

„Bänke“ an den Seiten lassen vermuten, dass die Gänge einst zu Lagerzwecken genutzt wurden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Sie scheint fast ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein: die denkmalgeschützte Höhlenanlage im Untergrund des Münzenberges in Quedlinburg. Viel ist über sie nicht bekannt; doch lange „Bänke“ an den Wänden lassen vermuten, dass sie einst auch zu Lagerzwecken genutzt wurde.