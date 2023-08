Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/MZ - Es ist Montagmorgen, die Posteingangsmappe leer und die Terminlage überschaubar. Telefon und Handy klingeln nicht ganz so häufig wie sonst. In den Sommerferien ticken die Uhren anders. Auch für einen Bürgermeister. Vor Marcus Weise (CDU) aus Harzgerode dürfte einer der entspannteren Tage liegen. Die Hortkinder aus Dankerode haben sich angemeldet. Später stehen noch eine Besprechung und mehrere Baustellenbesichtigungen an. Solche Tage, an denen bis spätabends ein Termin nicht gleich den nächsten jagt, sind mal gut. Sie lassen ihm Zeit, Sachen abzuarbeiten, die sonst ein, zwei Wochen liegen bleiben würden. Weise überfliegt seine Mails, darunter viele Notizen an sich selbst. „Das sind meine Merker“, erklärt er, „wenn ich unterwegs bin und Anliegen an mich herangetragen werden, schreibe ich mir E-Mails.“ Er greift zum Hörer und legt los. Hier kann einer der Sachbearbeiter helfen, da nur der Zweckverband Ostharz. Und ein Verein braucht eine Rückmeldung. Er hatte den Bürgermeister gebeten, einen Blick über seinen Fördermittelantrag zu werfen. Jetzt liegt die korrigierte Fassung vor. „Alles chic“, sagt er.