Böse Überraschungen und Preisexplosionen: Der Umbau des Gebäudes an der Ortsdurchfahrt in Straßberg zum Gemeindezentrum hat die Beteiligten schon Nerven gekostet. Wie es jetzt auf der Baustelle aussieht.

Städtebauförderung in Straßberg

ZIel ist, dass das Gemeindezentrum in Straßberg in diesem Jahr seiner Bestimmung übergeben wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Strassberg/MZ - Die zartgrün angestrichene Fassade des sich immer noch im Umbau befindlichen Gebäudes an der Ortsdurchfahrt von Straßberg, das mal Gemeindezentrum werden soll, fällt direkt ins Auge. Die Reaktionen auf die Farbwahl, sie reichten von „sieht gut aus“ bis „wer hat sich das denn ausgedacht“, sagt Ortsbürgermeister Wilhelm Banse. Grün als Farbe der Hoffnung, dass der von vielen Unvorhersehbarkeiten begleitete Bau bald seine Vollendung findet? Nein, so war’s nicht. Die Fassade solle einmal das Straßberger Wappen zieren, „und da ist Grün mit drin“, erklärt Banse, „und da haben wir“ – wir ist der Ortschaftsrat – „uns gedacht, dass das am besten passt. Ist halt Geschmackssache“.