„Im gesetzgeberischen Schweinsgalopp ausgebremst“

Politiker im Harz zürnen über das Ende des Modellprojekts. Was die Änderungen im Bundesgesetz für Schulen und Handel bedeuten.

Am Freitag konnte - ein negativer Schnelltest vorausgesetzt - noch einmal die Außengastronomie genutzt werden. Das ist jetzt nicht mehr möglich.

Quedlinburg/Halberstadt/Harzgerode - Sie greift, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 übersteigt: die bundesweite Corona-Notbremse. Das führt jetzt auch im Landkreis Harz zu strikten Einschränkungen. „Sie treten aufgrund der Inzidenzwerte ab Sonnabend, 24. April, ab 0 Uhr in Kraft“, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) am Freitag. Konkret heißt das:

Schulen

Weil der Inzidenzwert im Harzkreis auch über 165 liegt, gehen die Schulen wieder in den Distanzunterricht, erläuterte der Landrat. Ausgenommen seien die Förderschulen - sie gingen in den Wechselunterricht - und die Abschlussklassen an den Grund- und weiterführenden Schulen, den Förderschulen und den Berufsbildenden Schulen. „Sie können im Präsenzunterricht bleiben, müssen sich aber dem bereits eingeführten Testregime unterwerfen.“

Kindertagesstätten

Die Kindertagesstätten - und damit auch die Horte - gehen in die Notbetreuung. Anspruch auf eine solche Betreuung haben laut Sozialministerium des Landes insbesondere Kinder mit sozialpädagogischem Förderbedarf, Kinder von alleinerziehenden Berufstätigen und Kinder von Eltern, bei denen mindestens ein Elternteil im Bereich von kritischer Infrastruktur arbeitet.

In den Kitas im Landkreis soll es Testmöglichkeiten geben, sagte der Landrat. Diese könnten in der ersten Woche freiwillig genutzt werden. „Wenn diese nicht ausreichend wahrgenommen werden, werden wir möglicherweise in der darauffolgenden Woche eine Testpflicht anordnen.“

Ausgereicht werden sollen - das werde gerade organisiert - aber sogenannte Lollitests, um es den Kindern möglichst leicht zu machen, den Test zu absolvieren, erklärte Thomas Balcerowski.

Einzelhandel und Dienstleistungen

Die Geschäfte müssen aufgrund des über 150 liegenden Inzidenzwertes schließen. Ausgenommen sind Supermärkte und Läden des täglichen Bedarfs. Dienstleistungen wie Friseur und Fußpflege sind weiter möglich - mit einem aktuellen Corona-Schnelltest. „An dieser Stelle bewährt sich das im Landkreis aufgebaute Testsystem mit der ,PassGo’-App“, sagte der Landrat. „Damit machen wir es auch den Unternehmen einfacher.“

Modellprojekt

Das Modellprojekt im Landkreis Harz zur Öffnung der Außengastronomie endet am 24. April, 0 Uhr. „Ich wollte, dass die Außengastronomie am Wochenende noch offen bleibt und erst am Montag schließt“, erklärte der Landrat. Die Gastronomen hätten so das Herunterfahren des Angebots noch vorbereiten können, und die Außengastronomie sei auch kein Infektionsherd.

Noch zwei Tage geöffnet zu lassen, sei aber nicht möglich gewesen. „Das Gesetz ist eindeutig. Ich hatte keinerlei Ermessensspielraum. Ich musste es umsetzen.“ Thomas Balcerowski bedauerte das Ende des Modellprojekts:

„Ich finde es schade, dass es in der gesamten politischen Diskussion nur noch Schwarz und Weiß gibt und man für solche Projekte, den Menschen im Lockdown Perspektiven aufzuzeigen, kein Gehör findet.“ Thomas Balcerowski fügte hinzu: „Sobald wir wieder unter dem Inzidenzwert 100 sind, setzen wir das Modellprojekt fort. Aber wir müssen erst einmal den eisernen Griff der Bundesnotbremse hinter uns lassen.“

Ähnlich wird das auch in Quedlinburg und Harzgerode gesehen: Er bedauere das Ende des Modellprojekts sehr, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). Er habe gehofft, dass wenigstens bis Ende April, dem Ablauf der ersten Befristung des Projekts, weiter unter Beweis gestellt werden könne, dass die Konzepte funktionierten.

„Wir bereiten uns jetzt auf die Zeit nach der Notbremse vor“, sagte der Oberbürgermeister. Das Testzentrum in der Stadt laufe weiter. „Testen ist ja das zweite Standbein neben dem Impfen, um aus der Pandemie herauszukommen“, so Frank Ruch weiter.

„Diese politische Notbremse verpflichtet Unternehmer zu unterlassen, was funktioniert hat.“ Marcus Weise, Bürgermeister in Harzgerode

Ziel des Modellprojekts sei gewesen, eine Perspektive zu geben, wie trotz des Coronavirus das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder angekurbelt und stabilisiert werden könne, erklärte Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU).

„Dies wurde quasi in einem gesetzgeberischen Schweinsgalopp ausgebremst. Diese politische Notbremse verpflichtet Unternehmer zu unterlassen, was funktioniert hat, und verschärft gleichermaßen die ohnehin schon dramatische Situation im Harzer Gastgewerbe“, so Weise weiter.

Mit dem Inkrafttreten der sogenannten Bundesnotbremse schließen die drei, im Bereich der Stadt teilnehmenden Unternehmen ihre Gastronomie; auch die Testzentren in Güntersberge und Dankerode werden geschlossen. „Wir werden als Stadt auch weiterhin intelligente Lösungen forcieren und die Gastronomie und Hotellerie mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften unterstützen“, so der Bürgermeister. (mz/pek)