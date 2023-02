Zwei Räuber haben erst die Wohnung eines 38-Jährigen in Wernigerode im Harz gestürmt und ihn dann schwer mit Schlagstock und Säbel verletzt.

Hubschraubereinsatz in Wernigerode

Mit Schlagstock und Säbel haben zwei Räuber in Wernigerode im Harz einen Mann schwer verletzt. Sie wurden festgenommen. Symbolbild:

Wernigerode (vs) - Ein 38 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Überfall in Wernigerode im Harz schwer verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach brachen zwei Männer im Alter von 35 und 39 Jahren in die Wohnung des späteren Opfers in der Straße Unterm Wulfhorn ein. Dabei sollen sie einen Rucksack entwendet und den 38-Jährigen mit einem Schlagstock und einem Säbel verletzt haben, sodass der Mann mit Kopf- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus kam.

Im Anschluss an die Tat sollen die Beamten mithilfe eines Polizeihubschraubers die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen in einer Wohnung in Ilsenburg festgenommen haben. Sie befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam.