Die Verantwortlichen bei den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) sind bereit, ihre Hausaufgaben zu machen: Kosten reduzieren und ein Zukunftskonzept mit Investitionsplänen erarbeiten. Das Land sollte mehr Geld geben, um diese einmalige Bahn mit ihrem immensen touristisch-wirtschaftlichen Potenzial zu retten.

Kommentar zur Diskussion um Zukunft der HSB: Schmalspurbahnen sind über den Harz hinaus ein Pfund

Die Stimmung niedergeschlagen, die Perspektiven unsicher: Man kann nachfühlen, wie sich die Mitarbeiter der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fühlen müssen, seit klar ist, wie prekär die wirtschaftliche Lage ist. Viele sind seit Jahrzehnten im Unternehmen, es ist ihre Familie. Nun schwarz auf weiß lesen zu müssen, welche kapitalen Fehler gemacht worden sind, ist bitter. Zumal viele Mitarbeiter seit Jahren warnen, dass die HSB mit ihrem bisherigen betrieblichen Kurs geradewegs auf den Abgrund zudampft.