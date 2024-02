Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/MZ. - Das gab’s in der Form noch nie: Zum ersten Mal lädt der Forstbetrieb Ostharz zu einer Brennholzversteigerung ein. „Wir wollen das mal probieren“, auch um neue Kunden anzusprechen, sagt der stellvertretende Forstbetriebsleiter Friedrich Haferkorn, „in Westdeutschland gibt es viele Forstämter, die das machen, hier hat es bisher noch keiner gemacht, soweit wir wissen.“ Wie es dazu gekommen ist? „Wir haben in einem Revier gerade einen größeren Anfall an besonders hochwertigem Brennholz“, erklärt er. Durch Nässe und Stürme habe es viele Einzelwürfe gegeben, „da kann man keinen Polter mit Hunderten Festmetern draus machen. Da ist hier ein bisschen, da ein bisschen – und das eignet sich perfekt für Privatkunden, für den Ofengebrauch“, so Haferkorn weiter. Brennholz für den Privatgebauch wurde bisher immer auf Nachfrage verkauft: nach Anruf beim Förster, der mit den Interessenten vor Ort fuhr. „Der Kundenpool ist relativ klein und immer wieder kehrend“, sagt Haferkorn.