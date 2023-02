Bürgermeisterwahl in Falkenstein/Harz Holger Kitzmann will an die Rathaus-Spitze

Kommt aus Aschersleben, arbeitet in Harzgerode und will zurück an seine alte Wirkungsstätte: Holger Kitzmann tritt als Einzelbewerber zur Bürgermeisterwahl in der Stadt Falkenstein/Harz an. Was er für das Amt mitbringt und welche Ideen der 50-Jährige hat.