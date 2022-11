Hochschule Coburg ist mit im Boot

Quedlinburg/MZ - Im 20. Jahr seines Bestehens hat das Deutsche Fachwerkzentrum (FWZ) nun noch einmal Besuch bekommen: Unter anderem kam Sven Haller, Staatssekretär im Ministerium Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, am Mittwoch nach Quedlinburg, um sich ein Bild zu machen. Es war zudem der zweite Tag des aktuellen Praxisseminars, an dem erstmals Studenten aus Coburg teilnehmen. Mit der dortigen Hochschule besteht nun eine neue Kooperation.

Die 15 Studenten lernen in Quedlinburg Restaurierungsmethoden und traditionelle Handwerkstechniken, gehen aber etwa auch auf Exkursion. Marie Hieronymus studiert Architektur im ersten Mastersemester. Sie zeigte Staatssekretär Haller, Maik Grawenhoff (Referatsleiter in dem Ministerium) und Harald Garrecht (Professor an der Uni Stuttgart und FWZ-Vorstandsmitglied), woran sie arbeitet: Sie bessert in der Werkstatt eine Holztür aus, die aus dem 17. Jahrhundert stammt - „wer da schon alles durchgegangen ist“, bemerkt Haller. Beim Restaurieren der Tür werden kaputte Stücke durch neue ersetzt, Risse geschlossen. An dem Tag benutzt Marie Hieronymus zum ersten Mal einem Hobel, kommt damit aber gut zurecht. Es sei schön, mit Holz zu arbeiten, das sei warm, sagt sie. Sie lobt die Anleiter im Seminar und will aus diesem auch das Wissen mitnehmen, wie es auf Baustellen läuft.

Auf der Baustelle im Fleischhof sind auch die beiden Professoren aus Coburg (rechts) dabei. Foto: Sonnemann

Einige Kommilitonen sind bereits auf einer Baustelle: Sie helfen am Fleischhof in Quedlinburg, dem aktuellen Projekt des Fachwerkzentrums. Dort sind ebenso Markus Schlempp und Roger Karbe, Professoren der Hochschule Coburg. Auch sie loben, wie die Praxisanleiter den Studenten die Handgriffe beibringen.

An einem Zwerchhaus des Fleischhofes haben schon andere Studenten gearbeitet: Unter anderem wurde das die spitzverlaufende Holzkonstruktion des Giebels erneuert (die MZ berichtete). „Nun sind wir schon darunter im ersten Obergeschoss an der Ertüchtigung der Fachwerkkonstruktion“, berichtet Claudia Hennrich, Geschäftsführerin des Fachwerkzentrums.

Die Seminare werden übrigens vom Ministerium für Infrastruktur und den teilnehmenden Hochschulen gefördert. Die Coburger haben sich schon für ein Seminar im kommenden Jahr gemeldet.