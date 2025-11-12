Nach Monaten der Ruhe öffnet das Traditionsgasthaus Bückemühle in Gernrode wieder - mit einem neuen Wirt und einem veränderten Konzept. Wann es losgeht, und was die Gäste erwartet.

Historisches Gasthaus vor Neustart: Bückemühle in Gernrode öffnet wieder ihre Türen

Blick über den Fischteich auf das Traditionshaus Bückemühle in Gernrode, das jetzt vor einem Neustart steht.

Gernrode/MZ. - Sie hat eine lange Tradition: die denkmalgeschützte Bückemühle in Gernrode, die bis 1930 als Schrot- und Mehlmühle betrieben wurde und in der danach eine größere Gaststätte und eine Pension eingerichtet wurden. Zuletzt mehrere Monate geschlossen, steht der Traditionsbetrieb nun vor einem Neustart.